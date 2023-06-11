本土第四波新冠疫情升溫，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，有民眾目擊台大醫院急診室等待床位的病患，從急診室一路排滿整條走廊，甚至外溢到一樓大廳電梯口，其他醫院也有上百名病患在等床，但衛福部卻對外稱「沒有缺床」，讓蘇一峰開酸，「一切都是大家的幻覺。」

蘇一峰今（11）日於個人臉書上傳一張民眾提供的照片指出，台大醫院急診待床滿到走廊，甚至排到一樓大廳電梯口。當衛福部說目前醫院沒有缺床，但同一時間系統顯示台大及長庚醫院有破百人在等床，各醫院帳面上有百位病患在等床，也有很多病患遲遲等不到床位，只好返家等候通知。

蘇一峰表示，疫情爆發、醫護不足和病房關床等原因，導致急診爆滿床位難求，不少患者等住院等到快往生，但衛福部醫事司仍對外稱「沒事！沒有缺床喔！」蘇一峰忍不住大酸「一切都是大家的幻覺，講幹話的官員，辦公室吹冷氣說第一線沒事。」

疾管署副署長羅一鈞上周二（6日）表示，新冠肺炎疫情持續升溫，新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上，現全國疫情整體處於高點，但住宿式機構住民陽性率和前一周相比持平，輕症可能已達高峰，須持續監測各項指標變化。