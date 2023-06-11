觀察者網引述大陸廣東省疾病預防控制中心官網消息，6月10日，廣州市監測發現2例猴痘病例。病例分別為43歲男性和29歲男性。經廣東省、廣州市疾控中心實驗室檢測及中國大陸疾控中心覆核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，結合病例流行病學調查、臨床表現、實驗室檢測結果，診斷為猴痘確診病例。目前病例正在定點醫院進行隔離治療，症狀較輕。

病例發現後，該中心已指導廣州市按照相關方案開展流行病學調查、密切接觸者醫學觀察等疫情處置工作。該中心稱，目前猴痘對公眾的感染風險低，建議積極了解猴痘預防知識，做好健康防護，若在國內外有可疑動物、人員或猴痘病例接觸史，或有同性性行為等高危行為，出現發熱、皮疹等症狀，應主動就醫，並告知接診醫生境外旅居史和接觸史，以協助診斷和治療。

據世界衛生組織（WHO）最新全球猴痘趨勢報告，自2022年1月1日以來，WHO所有6個區域已有111個成員國報告了猴痘病例。截至今年6月5日，共報告了8萬7929例實驗室確診病例和1095例疑似病例，包括146例死亡病例。除西非和中非國家外，2022年以來持續爆發的猴痘疫情主要與一個或多個伴侶發生性關係的男男性行為人群（同性戀或雙性戀男性）相關。