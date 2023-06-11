花蓮市長魏嘉彥（左）9日率公所行政團隊拜會日本北海道釧路市役所，釧路市議會議長畑中優周（右）允諾會盡力爭取兩地包機直飛，盼在年底促成，拉近城市距離。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市與日本北海道釧路市於去年8月締結友好城市，市長魏嘉彥9日率公所行政團隊前往拜會，與釧路市長蝦名大也和市議會議長畑中優周等人，交流兩地觀光旅遊的發展及包機直航可能性，畑中優周允諾會盡力爭取，積極與相關單位協調，盼年底能促成兩地直飛美事，拉近城市距離。

花蓮市公所參訪團9日下午前往釧路市役所拜會，獲市役所團隊熱情歡迎，釧路市長蝦名大也表示，今年1月參訪花蓮市受到市公所熱情接待，且魏市長當時也允諾回訪，沒想到不到幾個月就兌現諾言，相當開心。

他接著提到，釧路市與花蓮市有許多共同點，除是面向太平洋的旅遊城市外，也擁有珍貴的自然環境和原住民文化，兩市基於相似的背景，在去年8月締結友好交流協議，希望未來能往觀光旅遊方向進一步交流。

去年11月以釧路友台議員連盟會長身分到訪花蓮市的畑中優周表示，釧路市為促進兩地觀光發展，希望能與花蓮市合作，協調航空公司與旅行社支持，開辦包機直航業務，促進經濟發展。因此，去年訪花返日後，便即積極與相關單位協商，但直航必須為兩地雙向，且牽涉中央權責，會盡全力排除障礙，希望能在年底促成兩地直航的美事。

魏嘉彥則分享團隊到釧路市的第一站為參觀丹頂鶴自然公園，他說，釧路擁有日本最大濕原，不僅孕育豐富生態，更是丹頂鶴重要的棲息地，在參觀過程中了解推動保育工作重要性。

魏嘉彥說，未來除希望能推動兩市觀光交流發展外，也能在文化藝術與體育、觀光等領域交流互動，歡迎蝦名市長與畑中議長能再度來訪花蓮，分享彼此的城市建設經驗。