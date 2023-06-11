「第4屆有事青年行動提案競賽」經過競爭評選後，共選出大專青年組8隊。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府舉辦有事青年行動提案，邀請青年朋友，用實際行動，為城市提出新解方，今年邁入第4屆，報名的青年團隊隊伍數再創新高達77隊，經過競爭評選後，共選出高中職組11隊、大專青年組8隊，成為第4屆有事青年，將在業師輔導團協助下，展開為期2個月的行動培育。

「第4屆有事青年行動提案競賽」報名的青年團隊隊伍數再創新高達77隊，日前已完成提案徵選。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

市府智慧科技處指出，本屆高中職組參與團隊來自嘉義高中、宏仁女中、協同中學、華南高商、輔仁中學、興華高中等，大專青年組參與團隊除了來自在地中正大學、嘉義大學，更有成功大學、台北大學、中央大學等共計有27所學校的學生組隊報名參加，而審查會議則邀請到天下雜誌學習事業群人才永續頻道總監黃嘉倫、台灣大學創新設計學院D-School營運規劃經理徐慈憶、逆風劇團團長成瑋盛擔任評審委員，提供參與提案團隊許多寶貴建議。

智科處說，今年團隊提案議題多元且豐富，涵蓋教育創新、永續實踐、青銀同樂、傳統農產業及在地歷史文化的推廣、探索城市的深度旅遊、用音樂連結在地等。除議題面向廣泛之外，青年更深入連結自身的成長背景，從日常生活環境觀察，包含原住民文化、茶業、木雕產業傳承振興、傳統果園創新轉型等。

「第4屆有事青年行動提案競賽」報名的青年團隊隊伍數再創新高達77隊，日前已完成提案徵選。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

智科處提到，提案團隊也關注地方創生議題，與嘉義在地場域深度連結，包含二通、東市場、舊監獄、國光新村防空洞等；亦結合聯合國永續發展指標（SDGS），推廣永續行動精神，如將碾米廢料作為粿的包材、Youbike低碳旅遊等議題，多元創新的提案可見新世代青年視野的廣度、高度。

智科處表示，「第4屆有事青年行動提案競賽」，以「城市戰隊陪跑」、「議題落地實現」為特色，邀集在嘉義市具有社會影響力、青年號召力的業師指導團，包括諸羅設計塾、台灣田野學校、秘書店、昇億水電及嘉頌重奏團等，將議題與場域結合，全程陪伴青年行動。

經過2個月的行動培育後，團隊將於9月16日進行行動成果競賽，評選出高中職組及大專青年組中優秀的隊伍，行動成果亦將結合「有事青年節」相關活動展現。