新竹市中心的「湧北湖圳」，因位處住宅商業區，長期髒亂惡臭，周遭居民苦不堪言。（陳育賢攝）

新竹市流經西大路至中正路的「湧北湖圳」，因位處市中心住宅商業區，長期髒亂惡臭，周遭居民苦不堪言，市府近期終於要開始全力整治了；市議員楊玲宜除給予背定，但也呼籲，水圳結構體優化才是重點。

市府表示，湧北湖圳為農田水利署管轄水圳，目前仍有灌溉功能，主要供應成功路及延平路的稻田灌溉之用，該水圳目前主要流經西大路688巷至中正路區段，總長約4公里。

湧北湖圳為明渠形式，但由於此區段尚未完成汙水下水道用戶接管，以致成為家戶丟棄垃圾及汙水的排放圳溝，導致髒亂惡臭等現象，長年影響周邊民眾生活起居，歷經多年都束手無策，市府日前已會同相關單位實地勘查，提出了短中長期整治方案。

對此，楊玲宜認為，湧北湖圳不只有環境髒亂惡臭，只要一下大雨，整個水位就會滿起倒灌淹入附近民宅，因此，5月29日當天豪大雨，隔天附近街道就可見淹水過後雨勢退去的痕跡。

楊玲宜指出，湧北湖圳是城市水圳，早期農業時代是用來灌溉稻田等農作物的渠道，但隨著時代變遷，讓這條水圳慢慢失去原先的用途，加上高樓大廈林立，居住人口越來越密集，導致這條水圳的一部分變成暗溝之外，部分水圳上也被加蓋了混擬土板停放私人轎車等，造成清溝與疏濬的困難度。

她指出，工務單位雖然在下游的部分有設置汙水截流站，還是無法解決整個水圳環境髒亂惡臭問題，最根本的解決方法，就是像隆恩圳或是汀埔圳做水資源環境的改善。

她建議，市府應改善湧北湖圳水質，設置汙水截流站，進行水圳結構體優化，打造水域生物躲藏或攀附棲息環境，同時啟動水圳可行性評估，在不影響行水安全前提下，拆除水圳設施物，規畫人行步道與休憩空間，打造北區湧北湖圳親和力，才能徹底解決水圳髒亂惡臭又淹水的問題。

市府則指出，目前除了短期採取加強稽查作業，中長期計畫則將積極推動汙水下水道用戶接管作業，致力提供市民乾淨衛生的市容環境。

衛生局也針對周邊餐飲業者不定期稽查，輔導業者落實遵循食品衛生規範；環保局則在沿線區域稽查餐飲業者廢食用油是否有依規委託合法業者處理，已於今年5月查核6家餐館業者，同時進行9次道路水溝稽核巡查，同時間也提高竹樂食堂截流站維護清理頻率為每日2次。