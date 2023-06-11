有些人外表看似堅強，但其實是不喜歡露出脆弱的一面讓別人知道，《旺好運》運勢專欄分享愛逞強裝沒事的前3名星座，依序是巨蟹座、雙魚座、金牛座，其中第1名的巨蟹座寧願隱藏脆弱也不想讓人擔心，而且遇到問題也會獨自面對，因為害怕麻煩別人。

▍第3名：金牛座

金牛座性格倔強，而且臉皮很薄，他們不想讓別人看見自己脆弱的一面，因此很多事情總是埋在內心最深處，雖然可以自行吸收，但久了其實非常傷身。

▍第2名：雙魚座

雙魚座敏感多疑且玻璃心，別人一句無心的話就能影響他們的思緒，加上他們無法控制自己的情緒，總是想逞強又堅持不住，最後會讓人覺得他們何苦為難自己。

▍第1名：巨蟹座

巨蟹座不喜歡讓人擔心，總是在大家面前表現出堅強的一面，但其實他們內心非常脆弱，而且很容易走心，當遇到問題會獨自去面對，因深怕會麻煩別人，非得到最後受不了才會脫口而出。