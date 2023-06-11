一名女網友回婆家時剛好遇上月經第一天，吃飽飯後她因不舒服先回房間，婆婆先是問兒子「你老婆當自己是新娘喔？躲在房間不出來」，得知原因後又說「不就流點血，有什麼好痛好裝的？」過幾天她與婆婆獨處時，婆婆跟她說牙痛流血，她馬上回應「不就流點血有什麼好痛好裝的」。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她日前回到婆家吃飯，當天剛好是生理期第一天，吃完飯後因為相當不舒服，先回房間休息，之後卻聽到婆婆在客廳用悉悉窣窣的音量對丈夫說「你老婆當自己是新娘喔？躲在房間不出來幹嘛」，丈夫趕緊解釋原因後，同樣身為女人的婆婆仍不買帳。

該女網友的丈夫解釋她是因為經痛不舒服，婆婆卻說「不就流點血，有什麼好痛好裝的？」後來過幾天她又回婆家，當時只有她和婆婆婆，婆婆對她說她牙齒痛到流血，她當下冷眼淡淡地回「不就流點血有什麼好痛好裝的」，接著轉身回房間「當我的新娘子」。

其他網友留言「超棒的妳，幹得好，水啦」、「做的好，我想婆婆的臉色應該五彩繽紛」、「如果老人不嘴賤，也不會落得如此，活該」、「她很幸福啊，行將就木還有牙齒，告訴她少說人壞話，牙齒就不會痛」、「恭喜妳黑化成功，出頭天了」、「她就是亂講話，才會牙齒痛」、「帥啊！就是要捍衛自己的尊嚴！不能忍氣吞聲，不然會被欺負成習慣」、「以齊人之道還治其人之身」。