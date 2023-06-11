新北市發生板橋幼兒園餵藥案，明天就要上課，外界關心孩子安置情形。新北市副市長劉和然表示，市府8日廢止幼兒園許可後，全力協助孩子安置，原本67名孩子已有25人轉出，剩下42名透過教育局安排找其他園所，除6名家長還在考慮，1名幼童還在國外，其餘均完成安置。

劉和然表示，6月8日檢驗報告出爐後，當晚就舉行一對一家長說明會，侯市長也在9日親自與家長面對面聆聽需求，10日則是成立專案辦公室，提供現場與電話諮詢，市長也到辦公室緊盯，今天晚上侯市長還會再與上次未見到面的家長再次會面。

教育局長張明文表示，目前幼童安置都是尊重家長意願，有人接回照顧，有人到其他私幼，也有人到同體系其他幼兒園或小學附幼，只要家長提出需求會全力安排，且師生比一定都按照中央教育部法令辦理 ，市府也會派專業幼教輔導團協助。

媒體提問除第一位交保的趙姓老師被停職，其餘老師目前情形，張明文表示，只要被搜索對象就會立即停職，因該園8日被廢止營業許可，目前所有老師都是停職接受相關調查。