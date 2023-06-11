宏都拉斯總統卡蕬楚正在中國大陸進行國是訪問之際，宏都拉斯駐中國大陸大使館11日上午在北京開館，宏國外長雷納和中國大陸外長秦剛共同為大使館揭牌。

央視新聞報導，今年3月25日，宏都拉斯外交部發表聲明，正式宣布與台灣斷交。次日，中國大陸與宏國簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，確定兩國建立大使級外交關係。宏都拉斯成為中國大陸的第182個建交國。

報導稱，中宏建交2個多月來，宏方一直在積極推進駐中使館建館工作，並得到中方的大力支持和協助。據了解，宏都拉斯方面正在確立永久館址，使館開館後，工作人員會有所增加，使館工作人員布羅德用中文表示：「中國這麼大，我們駐中國的外交人員不會少」。

卡蕬楚在訪中前於國際社群媒體發文表示，宏都拉斯重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野。不僅宏都拉斯需要從中國大陸的發展中獲取新思路，中國大陸也需要在拉美國家中繼續結交新夥伴，增強政治互信，深化務實合作。