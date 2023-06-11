年約50歲周男涉嫌槍殺北投一處鹹粥店老闆娘。（翻攝畫面）

逮捕涉案的周姓男子，他聲稱是1個月前，到店內消費，因潘女沒有將他點的餐點送上桌，才會憤而行凶，辯稱單戀潘女是很久以前的事。（翻攝畫面）

北投鹹粥店潘姓老闆娘10日下午遭人槍殺，檢警今凌晨在林口一處土地公廟，逮捕涉案的周姓男子，他聲稱是1個月前，到店內消費，因潘女沒有將他點的餐點送上桌，且潘女臉很臭，才會憤而行凶，辯稱單戀潘女是很久以前的事，否認感情糾紛，警方偵訊後依殺人罪送辦，檢察官今上午相驗潘女遺體，預計13日解剖確定死因。

年約50多歲的周男，在鹹粥店附近租房，平時打臨工維生，每天早上會到潘女的店吃早餐，他聲稱大約1個月前，點的餐沒有來，不滿潘女對他的態度驟變，10日下午，周男從家裡拿出預藏的改造手槍，裏面裝有4發子彈，進入店內找潘女理論，周質問潘女「為什麼怎麼凶！」隨即掏槍近距離朝潘女胸口射擊1發。

路人聽到槍響以為是氣爆，潘女躺臥血泊，送醫仍宣告不治，周男騎乘自己的機車逃逸，並到三重地區換乘計程車，前往林口躲藏，警方11日凌晨在一處土地公逮捕周男，他應訊時稱「單戀潘女是很久以前的事情」帶槍到鹹粥店只是為了「嚇嚇她」，但因周男進入店內不過20秒，警方認為周男說法避重就輕。

檢警上午相驗潘女遺體，潘的先生林男、潘的妹妹到場，法醫採集檢體後，排定13日解剖，周男預計下午從北投警分局移送士林地檢署複訊。