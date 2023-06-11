屏東東港鎮10日晚間驚見「棒球隊」現蹤，東港東港安泰醫院前突然聚集10餘人，不僅各個凶神惡煞、還有人直接持球棒狂歐人、砸車。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港鎮10日晚間驚見「棒球隊」現蹤，東港東港安泰醫院前突然聚集10餘人，不僅各個凶神惡煞、還有人直接持球棒狂歐人、砸車。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港鎮10日晚間驚見「棒球隊」現蹤，東港東港安泰醫院前突然聚集10餘人，不僅各個凶神惡煞、還有人直接持球棒狂歐人、砸車，路旁民眾見狀後嚇得趕緊報警處理，警方到場後，初步了解是債務糾紛而起，欠債的蕭男聚眾毆打郭姓債權人，訊後將依妨害秩序罪嫌送辦。

東港警分局表示，東港派出所10日晚間8點50分獲報中正路段有10多人聚眾鬥毆，當下立即派遣快速打擊部隊警力趕往現場，而警網到場後發現，有輛小客車窗遭砸碎，並在案發地附近發現被打的3名男子，當場將人、車帶回釐清案情。

警方調查，25歲蕭男欠27歲郭男錢，2人因債務糾紛相約在東港安泰醫院前談判，當晚郭男當晚載29歲胡男及30歲吳男前往，蕭男也帶了5人陪同談判，不料雙方一言不合起口角，當場上演全武行，蕭男因人多勢眾持球棒狂打郭等3人並砸車。

警方說，郭等3人無大礙，持棒打人砸車的蕭等6人也沒有受傷，詳細涉案細節正深入調查中，而蕭等6人訊後將依妨害秩序罪嫌送辦。

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