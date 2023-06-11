天使隊「二刀流」大谷翔平本季第18支全壘打出爐，天使11日主場迎戰水手，大谷面對菜鳥投手布萊恩吳（Bryan Woo）首局敲成強勁飛球出局，第2次打席（第3局）就從他手裡轟出右外野400呎的兩分彈。大谷最近10戰敲出5轟，棒子十分火燙，保持這個速度有機會在季末打到44轟，逼近他自己單季46轟的紀錄。
布萊恩吳生涯首戰被遊騎兵2局痛打6分，此戰他4.2局退場，飆出7次三振，表現平穩許多。這是他生涯首次對戰大谷，也是他生涯首度被打者轟出全壘打。水手暫以5比2領先。
天使隊「二刀流」大谷翔平本季第18支全壘打出爐，天使11日主場迎戰水手，大谷面對菜鳥投手布萊恩吳（Bryan Woo）首局敲成強勁飛球出局，第2次打席（第3局）就從他手裡轟出右外野400呎的兩分彈。大谷最近10戰敲出5轟，棒子十分火燙，保持這個速度有機會在季末打到44轟，逼近他自己單季46轟的紀錄。
布萊恩吳生涯首戰被遊騎兵2局痛打6分，此戰他4.2局退場，飆出7次三振，表現平穩許多。這是他生涯首次對戰大谷，也是他生涯首度被打者轟出全壘打。水手暫以5比2領先。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。