天使隊「二刀流」大谷翔平本季第18支全壘打出爐，天使11日主場迎戰水手，大谷面對菜鳥投手布萊恩吳（Bryan Woo）首局敲成強勁飛球出局，第2次打席（第3局）就從他手裡轟出右外野400呎的兩分彈。大谷最近10戰敲出5轟，棒子十分火燙，保持這個速度有機會在季末打到44轟，逼近他自己單季46轟的紀錄。

布萊恩吳生涯首戰被遊騎兵2局痛打6分，此戰他4.2局退場，飆出7次三振，表現平穩許多。這是他生涯首次對戰大谷，也是他生涯首度被打者轟出全壘打。水手暫以5比2領先。