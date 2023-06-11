日本熊本電視台昨天的報導指出，西村說，會在詳查支援內容及金額等後，努力確保必要預算。

台積電董事長劉德音6月6日表明將優先考慮在熊本設立第2座工廠，但也提到「日本政府提供的補助金尚未確定」，希望日本政府提供強力支援。

西村5月曾陪同日本首相岸田文雄與包括劉德音在內的全球半導體高層會談，有關這次台積電有意在日本興建第2座工廠，曾表示「對（台積電）正在檢討重大追加投資一事表示歡迎」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120611