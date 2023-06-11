彰化縣5校舞蹈類聯合展演在員林演藝廳登場。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣5校舞蹈類聯合展演昨天在員林演藝廳登場，包含古典舞、民族舞、芭蕾舞及現代舞等各式多元舞碼接力演出，讓人看得目不暇給。參與演出的5校舞蹈專班學生展現紮實的舞蹈功力，在舞蹈動作間的舉手投足散發自信神采，充滿閃閃發亮的舞台魅力。

「你們是最棒的！」彰化縣長王惠美到場欣賞這場舞蹈饗宴，她說，彰化「不怕沒人才，就怕沒舞台」，5校舞蹈類聯合展演已連續辦理3年，從平和國小、育英國小、大同國中、彰安國中，一直到彰化藝術高中，讓這些才華洋溢的學生們，用舞蹈展現多元藝術教育的成果。

教育處表示，這次公演呈現多種舞蹈類型，包含古典舞、民族舞、芭蕾舞及現代舞等，上半場演出以自然為主軸，用柔美的線條，模擬風的吹拂、霧的迷濛、鳥兒的翱翔，將大自然的神奇之美展現得淋漓盡致，下半場演出則以人文風情為主軸，用流暢的肢體將人與人之間的情感交織成一幅幅精彩的畫面。

參與演出的學校中，大同國中的芭蕾「青鳥」，以輕盈優雅的舞姿呈現了青鳥自由和高雅的模樣；彰安國中的現代舞「風吹來的時候」，帶領著觀眾們在自在美麗的國度裡踏車逐風，曼妙舞姿敘述著人文風情：平和國小的古典舞「絲縷 巧扇 舞婆娑」，舞者們用巧扇搖曳著觀眾的心扉。

彰化藝術高中的民族舞「祭」，呈現了祭祀活動中莊嚴崇敬之感；育英國小帶來的現代舞「Colorful」，讓人想起了自己心中最特別最美好的顏色。演出學生每一個細節都展現出熱情和才華，每一個動作都充滿了活力和張力，為觀眾帶來一場獨特而難忘的藝術盛宴，也展現了彰化之美。