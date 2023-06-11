魏妙如昨晚開心接受男友黃昺翔求婚。（天賦音樂提供）

魏妙如與未婚夫黃昺翔昨和親友、粉絲開心合照。（天賦音樂提供）

新加坡創作女聲魏妙如，昨（10日）在新加坡歷史悠久的Lion Studio舉辦「安逸之所」個人演唱會，她細心安排歌單，透過創作與家鄉粉絲分享，2020年來台Long Stay發生的點點滴滴，並邀請15年好友NAT健豪擔任嘉賓。最令人意外的是，她的男友、台灣音樂人黃昺翔在演唱會結束前，上台向魏妙如求婚，全場開心尖叫聲不斷，粉絲及家人朋友紛紛為2人獻上祝福。

魏妙如昨以2013年的作品〈等待〉開場，接著唱到〈夢想的台北〉以及寫給嚴正嵐的〈最遠的旅行〉，分享自己10年的音樂旅程，從新加坡開始，來到台灣重新找到音樂上的專注力，積極學習幕後創作相關知識，短短三年間已交出12首創作給其他歌手，意外發現自己寫出的旋律和文字被其他音樂人喜歡的時候，也給自己帶來很大的成就感，讓她有信心在音樂這條路走下去。

她也以一段〈我要快樂〉、〈刻在我心底的名字〉、〈喜歡你〉三首曾在選秀節目《台灣那麼旺》中唱過的歌合成的組曲，感謝節目長達一年四個月的栽培，進而發現台語美妙的地方，昨特別演繹2首台語歌曲〈查某囡仔〉、〈你講的話〉，分別給粉絲及爸媽，在對爸媽傳達感謝之意時落下了淚水。中場也邀請好友NAT健豪擔任嘉賓，合唱2人合作的全新單曲〈Don’t Need Your Sorry〉。

令人驚喜的是，演唱會尾聲，與她共同創辦「天賦音樂」的台灣音樂製作人黃昺翔，捧著紅玫瑰花束上台，不知道他來意的妙如傻問「你要幹嘛」？只見他拿出細心準備的小抄，將20首魏妙如的歌曲的歌名串起告白文：「謝謝妳為了妳熱愛的音樂，展開了一場『偉大的旅行』，來到了你『夢想的台北』，讓我們的相遇成為我一生中『最美麗的時刻』！」一開頭就讓全場甜到出汁。

黃昺翔隨後又說：「即使當你回到新加坡，我的心充滿『克拉夫拉的寂寞』，我也會『練習等待』，仍然『天天想你一遍』，在台灣『等你回來』！」接著單膝跪下，拿出訂婚戒指說出最重要的那句「你願意嫁給我嗎」？魏妙如感動點頭，全場觀眾都超級感動，2人也在大家的鼓譟下親吻臉頰，約定下半輩子所有的一切都要一起共度。