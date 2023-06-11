好市多提供線上購物，民眾不用出門也能買東西，一名女網友表示，昨上官網想買雜貨類商品，系統跳出一段紅色警語，告知她需再買2件才能結帳、出貨，讓她傻眼直呼「好市多線上購物愈來愈不方便」，貼文曝光，許多會員也抱怨線上購物限制很多，認為規定根本不合理。

原PO昨（10）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上好市多官網想購買生活雜貨用品，結帳時畫面跳出紅色警告標語「您尚需新增2件數量以滿足此分類最小訂購數量，方可結帳。」也就是說最少要買3件才可出貨，且同一類商品僅能配送單一地址，若需配送不同地址，需分開結帳。

原本線上購物僅規定食物類滿3件才出貨，現在雜貨類也同步跟進，讓原PO不滿抱怨，「好市多線上購物愈來愈不方便了。」

貼文曝光，網友也發文罵，「台灣好市多毛特別多」、「很久之前就開始了，所以都沒買了」、「這個真的很不方便，為了買線上限定商品卻要湊3樣，最後只好放棄」、「線上購物種種限制，買過一兩次後就放棄了」、「這根本強迫消費啊，我買1個不行一定要買3個才出貨，什麼鬼道理」。