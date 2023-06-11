陸元琪和音樂人袁惟仁有過一段14年婚姻，兩人婚姻在2016年劃下句點，陸元琪恢復單身後，獨自撫養一對子女，隨著孩子都成年，陸元琪的壓力減輕不少，甚至還有人發現她越來越漂亮，懷疑陸元琪是不是戀愛ing，對此，她也大方回應，並分享自己的感情觀。

陸元琪今（11日）凌晨在臉書發文：「謝謝今天看見我，都誇獎我怎麼變這麼漂亮的人們，你們懷疑我談戀愛，所以變漂亮？」對此，陸元琪則表示，不要這樣想，「女人如果在戀愛中能變漂亮的話，那麼失去對方時，豈不是會變成醜八怪」，她也提到，要成為自己想要呈現的那個樣子，「做最舒服的自己，妳的樣貌跟心情，不值得被任何人給左右」。

其實，陸元琪常在臉書分享感情語錄：「真正愛妳的人，不會讓妳失去自己，更不會讓妳變成自己不喜歡的樣子」，經歷感情失敗的她，儘管身邊有追求者，但仍對新戀情卻步，陸元琪直呼：「我覺得愛情就是鬼故事」，認為大家可以當朋友，談感情就先不要。