大陸中鐵三局董事長郝剛。（翻攝自香港東網）

中國石油北京項目管理公司高管胡繼勇在四川成都出差期間，因與董姓女同事親密牽手逛街而遭免職調查。近日再有消息傳出，中鐵三局董事長郝剛摟著女子逛成都太古里被街拍。中鐵三局集團11日發布聲明闢謠，痛斥這是蓄意炒作、惡意中傷他人，目前已報警。

有網民10日發布多張照片，並發文稱中鐵三局集團有限公司黨委書記、董事長郝剛在成都摟著小情人逛街，又被拍到，看組織如何處理。也有網民表示，相片中男子對小三的關愛不亞於胡繼勇，「拿著國家的錢包養女人，真是瀟灑」。另有網民質疑相片中男子並非郝剛，「這照片對比完全不是一個人啊」。

中鐵三局集團發布聲明斥，個別網民無中生有，借熱點事件對郝剛進行惡意中傷、造謠誹謗，不僅對個人的人格權益造成危害，也對企業的名譽和生產經營工作造成損害，產生十分惡劣的社會影響。聲明指，網傳有關圖文內容純屬虛假訊息，公司已在太原、成都兩地公安機關報案，並對侵權內容進行證據保全，對於侵害公司合法權益的行為，保留使用一切法律手段追究其責任的權利。