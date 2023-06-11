悠遊卡公司先前因推展跨境支付成效不彰，惹來議員批評。民進黨台北市議員許淑華再揭露，營業成本費用2017年僅14.7億，2022年營業成本暴增為16.3億，但稅後淨利一個月大跌700萬，還要支出董總座的高額離職金、出差旅費，悠遊卡公司淪為提款機。台北市長蔣萬安回應，將透過人事改選，進行全面改革。

許淑華指出，悠遊卡本是台北市最賺錢的金雞母，經過前市長柯文哲8年管理，任用親信能撈就撈，支出暴增、獲利砍半，營業成本費用2017年僅14.7億，2022年營業成本竟然暴增1.6億，增加為16.3億，稅後淨利相較2017年卻短少1億多，從一個月可以賺1200萬，跌到平均一個月只賺500萬。

許淑華說，悠遊卡公司獲利暴跌的情況下，前董事長陳亭如、前總經理邱昱凱照領績效獎金，離職金則分別領走275萬和64萬，且至國外出差次數多，又不用結案報告，編列陳亭如15萬出差旅費，2022年實際開支高達23萬、超支8萬，2023年實際花46萬、超支31萬，邱昱凱則預算編列0元，但每年花費25萬多元。

許淑華痛批，悠遊卡公司藏有1500萬小金庫，根據「悠遊卡預算編列超支原則 」，只有超過1500萬超支費用時才須報董事會。簡直把悠遊卡公司當作提款機，果然是柯氏管理學才有的鬼故事，經營團隊早該滾蛋。

她要求，悠遊卡公司監察人一個月內查帳，且官股董事須針對悠遊卡公司之「董事長及總經理薪資報酬辦法」提出修正，擬定稅後淨利大於前一年度才可給付離職金。

蔣萬安回覆，從客觀數據來看，過去幾年的營收績效確實不好，接下來會藉由相關人士的改選，做全面的整頓和改革。

悠遊卡公司說明，過去2年獲利下滑，主要是悠遊付上線初期投入基礎建設的建置成本，並受疫情衝擊，交通運量銳減，消費也減少，今年以來已經恢復疫情前水準，今年可望獲利回升。

悠遊卡公司解釋，並無所謂小金庫的情事，如果有超出部門預算，會協調其他部門預算流用。董事長及總經理的核決權限在1500萬及150萬，如果要增加支出的專案預算超出董事長核決權限，必須送董事會通過，因此1500萬並非所謂的小金庫。離職金領取部分則會請公股董事代表於董事會提議，請薪酬委員會參酌研擬。