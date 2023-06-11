板橋幼兒園餵藥案愈來愈多專家出面分析，有醫師說腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥，也有醫師說此案可能烏龍訊息。新北市副市長劉和然表示，檢察官才有權限調閱相關就醫紀錄，侯市長也希望檢調加嚴、加快調查，並明確地公布結果，說明關鍵問題，不僅讓學童家長安心，也能讓其他家長放心。

被問到新北調查轄區醫療院所藥物流向，衛生局副局長高淑真表示，現在所有藥物來源檢調積極調查釐清當中，市府全力配合；劉和然則說，新北轄內沒異常情況，媒體報導各縣市也都有在稽查，新北會跟中央連結，釐清問題從何而來。

媒體提問彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲稱有腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥，精神科醫師沈政男也稱可能是「烏龍訊息」。

劉和然說，最近報導很多，透過動機、邏輯、專業與個別樣態分析，但這些細節資料，包括孩子就醫紀錄、親人就醫紀錄，檢察官才有權限調閱，要由他們做最後確認。

劉和然說，新北希望檢調加快，越明確地公布結果，讓家長安心、更是讓全國正在送孩子去幼兒園的家長放心，這是社會信任感問題，侯市長也希望加速、加嚴格、去查明，解決疑慮，尤其這關鍵問題要趕快說明。