長興國小學生結合人工智慧 AI、ChatGPT深入探究鼓文化價值。（長興國小提供／曹婷婷台南傳真）

AI、ChatGPT跟傳統鼓文化能激盪什麼火花？台南市仁德區長興國小學生以前所未有的創新方式，結合人工智慧 AI、ChatGPT 搜尋與識讀資料， 深入探究鼓文化價值，開啟一場別開生面學習之旅，獨特學習經驗也受邀參與英國倫敦大學影展，與來自全球27所學生們交流，分享自己生長土地的故事。

生活在網路世代的孩子，對於這些新興工具都躍躍欲試，長興國小指出，課程引導學生們透過ChatGPT 共同學習，以及運用 AI 統整相關資訊，不只優化學習體驗，也激發孩子們的好奇心和學習興趣。

陳文凱老師表示，為期1年的課程讓學生們運用AI進行主題探究 和學習，AI提供非常好的鷹架，提升了他們的創造力和想像力，是一種科技與傳統 完美結合的創新學習模式。同時也帶學生造訪十鼓文化村和福鳴齋製鼓廠，深入了解鼓文化價值與背後深厚工藝。學生們綜合所見所聞，完成1支紀錄片，將科技與傳統結合在一起，展示他們對鼓文化的理解和感悟，這番努力獲得倫敦大學2023年度盛事「Our Planet Digital Storytelling Festival」邀請。

長興國小校長魏文南表示，學生們運用AI進行主題探究和學習，除展示教學成果，也更深入了解和掌握 AI 應用，未來也將將繼續推動AI和數位素養應用，讓學生們能融會貫通、獲得更多成長與發展。

倫敦大學2023年Our Planet Digital Storytelling Festival，由來自台灣的鍾于喬博士主導，該影展來自全球各國家教育機構學生（6 至 18 歲）分享他們的故事，這些故事使用27種語言，融合研究、故事、詩歌和藝術作品，以多元化方式探索「Our Planet」主題。

長興國小學生施玥如、朱佑瑄表示，這次課程讓他們更了解鼓文化價值 和意義，也讓他們對AI應用有更深入的認識和理解，學會如何搜尋和分析資料並整合資訊；尤其沒想到作品還能參加倫敦大學影展，是相當難得的機會。