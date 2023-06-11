由葛萊美獎得主阿尼．羅斯（Arnie Roth）擔任指揮，國家交響樂團擔任演奏，FINAL FANTASY太空戰士交響音樂會將於7月中旬在北中兩地巡演。
自1987年第一代作品上市以來，FINAL FANTASY系列已經走過了35年的歲月，不論是遊戲背景設定、玩法技法或是音樂配樂，一直保持著革新和上乘的水平。截至目前，FF已經推出了16代，遊戲風格與內容也隨著時間的推移不斷升級更新，吸引了無數玩家熱愛和追隨，更讓玩家們在其中找到屬於自己的經典回憶。
音樂會演出曲目中包括7首經典歌曲， FF7《Cosmo Canyon》、FF8《Liberi Fatali》、FF10《Zanarkand》和FF14《Triumph》等，不管是資深玩家、樂迷或是曾經暢遊的舊友們，可藉著這次的音樂會重溫其遊戲所蘊含的精神力量。
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