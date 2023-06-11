高雄48歲吳姓男子昨日凌晨騎車違規左轉遭員警查獲酒駕，酒測值0.29超標，吳男得知後臉色大變，並哀求員警「沒做壞事可不可以不要逮捕我」，員警秒回「酒駕就是做壞事」，令吳男啞口無言，隨後依公共危險罪逮捕送辦。據悉，吳男前天深夜喝酒後在家休息，接到網路賣家通知，才想到隔天要帶小孩要去遊樂園玩的門票還沒面交購買，才會貪圖方便騎車外出，如今不僅票沒買到，還給小孩做最壞示範。

10日凌晨0時35分許，吳男騎車行經前金區七賢二路、自強二路口，因違規左轉，遭到新興分局前金分駐所員警攔查，期間員警聞到吳男身上散發酒味，先用酒精感知器一測，發現有反應，於是依規定實施酒測。

吳男經過酒測，酒測值為0.29，超過法定標準，吳男聽聞後臉色大變，直呼「怎麼可能」，吳男坦承，9日晚間9時30分許下班後，和大學學弟相約至三民區某酒吧聊天，飲用約一瓶半的瓶裝啤酒，兩人搭乘計程車各自離去。

直到深夜11時許，吳男接到網路賣家訊息通知，才想起來近期與網路賣家要相約面交購買義大遊樂園門票，打算隔天要帶小孩到遊樂園玩，但因貪圖方便，騎機車外出找賣家面交。

不料吳男因趕時間，騎車違規左轉被員警盤查並查獲酒駕，吳男在被逮捕前，還哀求員警「沒做什麼壞事，可不可以不要逮捕我」，但員警秒回「酒駕就是做壞事」，令吳男頓時啞口無言，另外員警見吳男愛子心切，也告誡雖與小孩約定重要，但因此酒駕上路，絕非愛家人的表現，令吳男後悔莫及。

警方訊後依公共危險罪，將吳男移送高雄地檢署偵辦。據了解，吳男因面交前被查獲酒駕，導致票沒買到，不僅無法到小孩到遊樂園玩，自己也將面臨牢獄之災，給小孩做最壞示範。

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