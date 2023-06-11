基隆市政府11日上午舉辦外木山海上長泳活動，吸引近2千名民眾參與，基隆市長謝國樑表示，希望透過這些活動，帶來更多人潮及增進在地消費。（張志康攝）

受到疫情影響，一年一度的基隆外木山海上長泳活動，在暌違3年之後重新舉辦，有近2000民眾參與。因為海象不佳，基隆市消防局也投入200人次全程戒備。基隆市長謝國樑表示，希望一系列的海洋活動，能為基隆帶來更多人潮及增進在地消費。

基隆市政府11日上午舉辦外木山海上長泳活動，吸引近2千名民眾參與，基隆市長謝國樑表示，希望透過這些活動，帶來更多人潮及增進在地消費。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

謝國樑表示，暌違3年重新舉辦的長泳活動，今年吸引近兩千人報名參與，為了使民眾能盡情從事海上活動，市府相關單位皆提供各項安全戒護工作，讓參與的民眾帶著輕鬆的心情前來同樂，飽覽基隆外木山的美景滿載而歸。

謝國樑指出，海洋賽事活動為基隆帶來更多人潮及增進在地消費，市府未來會結合周邊設施辦理規畫，使夏季基隆海洋活動能持續舉辦。

這場賽事共吸引全國231隊，1939位民眾報名參加，其中最年長的報名者為84歲，超過70歲者有64人，最年輕的為10歲，身心障礙人士共24名，外籍人士共13名，從10歲的小朋友到80幾歲的阿公都來共襄盛舉。

今年各縣市報名的隊數，以新北市68隊居冠，報名人數則以台北市712人最多，地主基隆市則有50隊、314人報名參加。參加的民眾皆穿著潛水衣、頭戴泳帽、手持安全浮標陸續挑戰外木山海上長泳。

為保障所有泳客安全，基隆市消防局商請海巡調派 2艘100噸艦艇、基隆市救難協會2艘遊艇及主辦單位租借2艘遊艇支援擔任中繼救護工作，並動員基隆市消防局及救生人員約200人次投入安全維護。

這項賽事參加者從木山澳救生站的礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長大約3200公尺，沿途除了可以欣賞基隆的海濱風光，山巒美景，還可以在海底礁岩中，看到色彩繽紛的各式熱帶魚類，美景盡收眼底。