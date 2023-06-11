輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，除自主防疫預防感染，也能透過自費口服疫苗增加免疫力，不過一組完整療程費用至少5000元，對東部偏鄉弱勢家庭來說是一大負擔，經花蓮縣衛生局積極爭取相關補助，終獲中央支持，擬定明年起免費提供疫苗給低收及中低收家庭的嬰兒。

輪狀病毒感染常見在5歲以下幼兒，佔急性腸胃炎原因43.6％，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水等症狀，雖然鮮少造成死亡，但因嚴重水瀉住院的比率仍高。

衛生局長朱家祥指出，若6至24個月的幼兒感染輪狀病毒，症狀時間恐長達一周之久，且一旦家中或托育場域有嬰幼兒感染，其他孩童也會受到影響，由於幼童感染需在家休養或住院治療，家長不僅需花費大量心力和時間照顧孩子，也可能造成經濟負擔，尤其對經濟弱勢家庭更為困難。

衛生局說明預防輪狀病毒感染的方法，除能自主防疫，也可口服疫苗增強免疫力。目前市面上有2劑和3劑型口服疫苗，通常完成完整療程需花費5000至6000元，對東部偏鄉弱勢家庭而言，是筆龐大的負擔。

因此，衛生局近年積極向中央爭取相關補助，盼能幫助弱勢家庭度過難關，所幸中央健康保險署長石崇良10日捎來好消息，在東區健保署舉辦的健走活動上宣布，將對花東地區低收及中低收家庭嬰兒，免費提供口服輪狀病毒疫苗，替偏鄉經濟弱勢家庭嬰幼兒提供更多的健康保護。

縣長徐榛蔚感謝中央聆聽花東弱勢家庭的聲音，她說，少子化已是國安議題，花蓮去年出生通報數下降2070人，為歷年新低，因此推動各項促進嬰幼兒的健康措施相當重要，這項補助計畫將確保經濟弱勢家庭嬰幼兒及時接種輪狀病毒疫苗，目前擬定明年開始。