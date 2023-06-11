教育部近日以「親子作息同步」為理由，將112學年下學期中小學開學日，從2月15日延後到2月16日，但2月17日（周六）要補課，經過此一調整，中小學生的寒假加春節共放了27天。教團表示，教育部5月1日勞動節不願為了「親子作息同步」而讓師生放假，現在卻又以此理由延後112學年下學期開學日，根本自相矛盾。

依據「各級學校學生學年學期假期辦法」每年寒假為1月21日至2月10日，不過明年2月11日是周日，因此112學年下學期開學日應為2月12日周一。巧的是，2月12日是農曆大年初二，因此行政院人事行政總處發布2月12日（大年初三）至14日（大年初五）休假，但2月17日周六要補班。

教育部近日邀集全國22縣市教育局處長、校長、教師及家長團體開會研商112學年下學期的中小學開學日，最後大家以「親子作息同步」理由，將原本應該在2月15日（四）開學延後1天到2月16日（五），但2月17日（六）學生跟家長一樣都要補課、補班。經過此一調整，中小學生的寒假加春節共放了27天。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，他們多年來一向主張不要讓學生在周六補課，因為這一天上課，學生總是懶洋洋，而且請假的人很多，學習效果很不好。他們認為，112學年開學日應該訂在2月15日（四），沒必要延後一天，也不該讓學生周六補課。

對於教育部以「親子作息同步」為由調整112學年下學期開學日，林碩杰說，每年5月1日勞動節，家長休假、學生不能休假，教育部為何不以「親子作息同步」為何，改成讓學生當天也休假？現在教育部卻以此理由調整明年中小學開學日，簡直自相矛盾。

全國中小學校長校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，他們贊成112學年下學期在明年2月16日開學，這樣可讓小孩和家長的作息同步，更便於他們安排活動。全國家長團體聯盟理事長蕭東原也說，當天教育部開會時，與會者對於延後開學日的共識度很高，這項消息放到家長群組後，家長的反應都還好，覺得可以接受。