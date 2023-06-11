從政壇掀起的台版「＃MeToo」風潮持續兩周，行政院主張系統性檢討性平三法，並列下會期優先法案，但草案最快要等到8月底才會送來，國民黨立法院黨團提議，先於下周臨時會處理修法，不應延宕。對此，民進黨立委許智傑11日指出，國民黨應先處理黨內改革，至於是否急著在臨時會倉促修法，則視政黨協商討論結果。

性平三法為勞動部主管的性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法，行政院長陳建仁日前為加強性平做出三大指示，其一就是跨部會檢討性平相關法規，要求強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行且有效的修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度的不足。

不過，國民黨團認為，性騷爭議引起關注，立法院應回應人民期待，黨團明日會提議將性平三法的討論，列為臨時會優先討論的議程，別使立法院成為行政院的立法局，盼民進黨不要延宕修法。

對此，許智傑指出，他相當支持修性平法，但是否要急著臨時會倉促修法，需要經過政黨協商討論變更議程。

許智傑批評，國民黨此舉只是企圖掩飾黨籍總統參選人、新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫的裝傻和無所作為；他認為，國民黨呼籲臨時會處理性平三法修正的同時，更應該督促黨內加速改革，效法民進黨的作為，先比照民進黨主席賴清德的3大作法，改革、檢討、懲處，才能符合人民期待。