葛兆恩透過歌曲分享心聲。（羅永銘攝）

「青蛙王子」高凌風、金友莊的25歲兒子葛兆恩（寶弟），今年首任製作人發行2首單曲，一手包辦詞曲創作及封面設計。身為星二代的他，過去總被稱呼為「高凌風的兒子」，是否介意因此失去自己名字？他坦言過去很想撕掉這個外界所給他的「標籤」，現在則是想好好緊擁高凌風留給他的唯一標籤。

葛兆恩相當驕傲是「高凌風兒」。（羅永銘攝）

葛兆恩說，以前總會叛逆的思考要如何做自己，長大後才驚覺這樣的觀念不對，「我很驕傲我有這樣的爸爸，而且我最近翻到一箱他的卡帶，才發現我爸真的很強！裡面有很多我沒聽過的歌，原本以為他紅的只有〈冬天裡的一把火〉，但事實上他有幾千首歌」。

葛兆恩一肩擔起照顧媽媽、姊妹的責任。（羅永銘攝）

他說，他很難想像當時高凌風走過多少路、經歷過多少事，才有紅遍海內外的豐厚成績，「現在即使有社群、媒體等很多管道，我們想要做到很高的成績都不容易，但他在70年代就是火到東南亞的巨星」。他還提到之前到中南部搭車的趣事，「跟計程車司機們聊天時，他們都說最喜歡的藝人是高凌風、劉文正，還說以前家裡電視一定都鎖定高凌風的節目，我跟他們說我就是高凌風兒子時，他們都嚇一跳」，言語間滿是對於父親的驕傲，他也期許能繼承高凌風的才華，把歡樂帶給觀眾。

葛兆恩13歲時，發行由周杰倫作曲、彈頭填詞的首支單曲〈冬天裡的第二把火〉，不料一推出就遭受網友攻擊，當時逼迫自己壓抑情緒的他，近日才在社群寫下長文，坦言這10多年因為屢被嘲笑，一度陷入憂鬱，「雖然事情已經過了10幾年，但那個陰影一直都在，我那時真的滿難過，但也只能回家躲在房間，不想跟任何人說話。前幾天發文後，我心裡第一個想法是『哇！我終於跨出這一步了』」。

葛兆恩透露自高凌風過世後，就常夢到他，每次夢裡的狀態都相當健康，讓他很欣慰。想念爸爸的他，有時會回去年幼時居住的老家走走看看，「把所有小時候的角落、游泳池、跟爸爸一起玩的地方都再走過一遍，很多回憶都湧上來」。

葛兆恩直言，退伍後有在思考是否要繼續演藝圈工作，爸媽的友人也都積極幫他介紹工作，媽媽金友莊還帶他去跟房仲學習賣房，或許是因為嘗試過不同的職業，進而喚醒他內心對演藝圈的渴望，讓他決定回到演藝圈打拚。而除了歌唱，葛兆恩也將於6月前往馬來西亞拍攝電影，朝全方位藝人邁進。

或許是因為知道演藝圈的艱辛，葛兆恩、姊姊葛宸羽（阿寶）都極力反對18歲的妹妹踏入演藝圈，「她有說想進演藝圈，也說想去報名韓國的偶像練習生夏令營，但這行真的太辛苦太不穩定了」。他說，妹妹很聰明也很有才華，可以考慮朝幕後發展，有建議過嗎？他笑說，家裡人沒有敢直接建議，「因為她脾氣...婉轉地來講算是最兇的，所以我們只能跟她說，我們這一路走來都不容易，要她好好想清楚」。

身為家中唯一男生的葛兆恩，16歲面對高凌風逝世後就蛻變成男人，自動擔起照顧媽媽、姊姊、妹妹的責任，野心滿滿的他表示，未來目標是要買間3房的房子，讓全家人有個歸宿。

今年25歲的他，表示特別喜歡鼻子尖的女生，「眼睛我還好，有些女生單眼皮也很好看，我好像只在乎鼻子，鼻子好看就夠，其他都不太重要」。有帶女友給媽媽看過？他害羞的說，男、女生朋友他都會帶給媽媽見面，「我相信我媽看人很準，所以朋友都會跟我媽見面，但我媽都不會多說什麼，都是放手讓我們交朋友」，雖然如此，但只要他跟女友吵架，需要媽媽開導時，媽媽都會分析她所觀察到狀態，開導、安慰他。