賴清德因天候因素無法到場，改以視訊方式參加。（民進黨連江縣黨部提供）

民進黨連江縣黨部今（11）日上午在馬港天后宮交誼廳舉辦馬祖信賴台灣之友會成立大會，總統參選人賴清德本要親自出席，但因天候因素無法到場，改以視訊方式參加，現場由立委洪申瀚主持並代表賴清德授旗，支持者高呼「當選！」，跨海為賴清德造勢。賴清德表示，他會竭盡所能穩定台海和平，打造出照顧弱勢又安居樂業的台灣社會。

賴清德先向馬祖鄉親致歉，因氣候關係無法親自到場，他強調，若有機會領導國家，會竭盡所能穩定台海和平。同時，台灣面臨的挑戰很多諸如數位轉型、氣候變遷等，他會以過去的經驗和政策規畫，好好發展經濟並照顧弱勢，打給安定和諧的社會，讓大家安居樂業。

洪申翰說，要改變馬祖的政治就需要更有力的監督、更積極任事的民意代表。馬祖的議題與地方服務，不能再只有喬病床、不能再只是人情壓力。支持賴清德當總統及李問主委，由民進黨來為馬祖的海洋保育、住宅空間、穩定莒光貨船、教育人文藝術等建設來努力。

連江縣黨部主委李問表示，民進黨執政對馬祖的支持，不只有船和飛機，還有國際藝術島、復育馬祖話等建設，大家都有目共賭，我們都希望馬祖可以更好，一起支持賴清德當總統，民進黨會持續以清廉、勤政、愛馬祖的精神，來服務馬祖鄉親。

洪申翰代表賴清德授旗。（民進黨連江縣黨部提供）

最後洪申翰代表授旗，全場齊喊「賴清德，凍蒜！」、「Team Taiwan 挺馬祖！」。現場氣氛熱烈，對賴清德競選總統表達支持與信心。