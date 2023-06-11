32歲女星舒子晨今年4月宣布分手交往2年多的遊戲實況主「阿尺」，自爆已結交新對象；事隔1個月，舒子晨閃電登記結婚，但未公開男方的真實身分，結果被周刊爆料是小她1歲的排球選手許美中。昨（10日）舒子晨不藏了，PO與許美中的照片放閃，「新聞都已經把他真面目挖出來了，就不用小丸子爸爸擋住了。」

照片中，舒子晨和許美中到花蓮兩天一夜旅行，前者身穿防曬外套和瑜伽褲，纖細的曲線一覽無遺，而許美中穿著背心和短褲，露出結實的肌肉線條，與舒子晨站在一起，無論身高或是長相都很登對。其中一張照片，舒子晨和許美中躺在床上互相依偎，狂飄粉紅泡泡，舒子晨更是直接素顏入鏡，膚況和濃密的眉毛都令人羨慕，被問到臉發亮的訣竅，舒子晨不藏私，大方地回：「擦酸、擦防曬。」

舒子晨在文中透露與老公第一次來花蓮，笑說除了兩隻寵物犬快熱死，其餘的部分都很好，稱讚食物很好吃，很喜歡買東西回民宿品嘗，和老公一起追劇、吸狗、看運動轉播，同時讚賞許美中會把她不吃的香菜通通吃光，還會幫忙吹頭髮，不禁感性地寫下：「幸福很簡單，燈火闌珊的溫暖，柴米油鹽的充實，歲月靜好，用平常心，不庸人自擾。」

此文一出，吸引眾多網友的注意，紛紛留言：「終於公開妳老公的真面目了，長得還不錯啊，很有眼光」、「夫妻臉，一樣的」、「真實的樣子，真好，真美」、「老公好帥！兩個好登對！」