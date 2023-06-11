中華大學10日舉行畢業典禮，校長劉維琪以校名英文縮寫「CHU2.0」版勉勵所有畢業生，包括Character、Happiness、Understanding。（中華大學提供／陳育賢新竹傳真）

中華大學10日舉行畢業典禮，校長劉維琪以校名英文縮寫「CHU2.0」版勉勵所有畢業生，包括「Character」，品格是人生的底線與成功的基礎；「Happiness」要投資幸福；「Understanding」則是要體諒他人的重要性。

劉維琪表示，他說過去CHU1.0版的C代表「Confidence」，希望同學透過「創新創意普及教育」帶來自信；H代表「Heart」，希望同學透過「陽光青年活動」培養善良心態；U代表「Uniqueness」，希望同學透過跨領域學習具備獨特專長，但他現在則要提出新版的CHU2.0和所有畢業生分享。

劉維琪指出，C代表「Character」，他認為品格是人生的底線與成功的基礎，並以過去1位哈佛大學名教授在給學生上最後1堂課時，提到「品格讓你遠離監獄」為例，該名教授說他的MBA同班同學成績優異，進入財星500大企業工作，後來成為安隆公司財務長，年收入高達1億美元，可說是人人稱羡，但後來卻因不能守住底線，冒險去做假帳而被關進監獄，原本一切美好人生都瞬間化成泡影。

H代表「Happiness」，劉維琪強調要投資幸福，他以《你要如何衡量你的人生》一書內容為例，說明人們習慣將自己的資源和時間投資在短期看得到的成就上，像是工作、學習、娛樂等，往往忽略長期不易看到的經營，像是婚姻、家庭、朋友等，因此往往功成名就後卻婚姻破裂、子女疏離。他認為，要幸福就得在工作、婚姻和家庭中取得平衡，不能等到事業有成後再來經營，那就來不及了。

U代表「Understanding」，劉維琪強調體諒他人的重要性，他也以《與成功有約》一書中提到的論點「如果不能集體成功，個人的成功也不算成功」來勉勵畢業生。

體諒他人就是要用同理心去瞭解別人，進而幫助他人成功，像是同學在校期間參與的USR活動或修習的SDGs課程，都是為了透過體諒他人來幫助他人，使社會更美好、環境更永續，如此個人的成功才有意義。

劉維琪同時相信同學過去在校期間都因透過CHU1.0來翻轉人生，而CHU2.0則是希望在未來漫長的人生旅途中，畢業生都能堅守品格、投資幸福與體諒他人，最後也以此祝福所有畢業生都能活出自己期望的人生。