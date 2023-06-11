配合啤酒音樂節回歸，高市府特別舉辦2023高雄下酒菜料理競賽，如今優選店家名單出爐，因為此次入選店家各有特色難分軒輊，所以決定從原定選出12家優選，加碼至16店家，優選店家將於6月15日與藝人庹宗康拍攝短片，從中選出「優勝店家」進駐7月7日至9日高雄啤酒音樂節「大會食堂」。

2023高雄下酒菜料理競賽多達64支隊伍報名，先經過激烈網路票選，選出20家人氣店家，經由5位評審團試吃後，原定選出12家優選，但因入選店家各有特色，實在難分軒輊，所以決定增加至16家優選店家。

入選的16家優選店家將在6月15日舉辦總決賽，主辦單位邀請庹宗康擔任特別來賓，並加入評審團行列，與16支優選隊伍共同拍攝競賽短影片，再從中選出「優勝店家」進駐7月7日至9日高雄啤酒音樂節「大會食堂」，競賽短影片將在《嗨！營業中》YouTube頻道上架播出。

此次16家優選店家包括，藏本燒炭火串燒、榕園鄉村料理、元榆牧場、Q 蛋臭鬥福、＋ㄨ豬血糕、武夜鹿鳴、奧瑪烘焙、老四川、三郎麵館、高雄中央公園英迪格酒店、黑橋牌企業股份有限公司、蔥錵燒肉居酒屋、不醉居酒屋 、HONKI本氣、藝居酒屋、酉食 澄晴室。

經發局說明，最終的優勝店家除了將與韓國優勝店家一同進駐高雄啤酒音樂節大會食堂外，此次複賽試吃由藝人B.T.O.D子賢與梁舒涵擔任主持人，也將循前往韓國下酒菜交流的模式，將過程製作成短影片，提供優選店家運用做為宣傳使用，提升店家知名度。

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