快加油！受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）決議延續減產協議至2024年底以及沙烏地阿拉伯7月起加碼減產100萬桶／日影響，造成國際油價上漲。中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽油調漲0.3元，柴油價格不調整。

調整後，92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油不漲，每公升27.0元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.7元。

中油表示，國際油價上漲，國內油價依公式計算漲幅為1.99％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油每公升各應調漲0.4元及0.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收金額為0.1元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.7元，國內汽油實際每公升調漲0.3元、柴油價格不調整。