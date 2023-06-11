包含研修生與交換生在內，近來已有約300名短期陸生來台交流，高教圈殷殷期盼學士班招生也能趕緊恢復。對此，陸生招聯會表示，正面看待。教育部在回應雖仍強調禁止陸生來台為大陸「片面宣布暫停」，卻也呼籲解禁，盼能持續推動兩岸教育交流。

陸生招聯會總幹事周德光說明，這3年都只有釋出碩、博士班的陸生招生簡章，沒有學位生招生簡章，主要就是大陸學位生來台全面中斷，因此目前在台灣就讀研究所以上班別的，全部都是在台灣畢業的大陸學士生。

周德光也談到，短期陸生來台也得經過大陸官方審批，雖然目前到台灣的學生人數不多，但能在這項教育交流停辦3年後重新啟動，可視為「一個轉變」。至於接下來是否將恢復學位生招生，陸生招聯會的態度當然是「正面以待」。

教育部則回應，自開放陸生來台就學以來，均持歡迎陸生來台就學一貫立場，惟陸方於109年4月9日片面宣布暫停109學年度陸生來台就學，經我方陸生聯招會持續與陸方海峽兩岸招生服務中心溝通後，始由該會於109年4月21日發布109學年度原已在台就學陸生（持有台灣大專院校學歷之應屆畢業陸生及設籍京、滬、蘇、浙、閩、粵、鄂、遼8省市者）可申請來台繼續升讀碩博士班。

教育部指出，對於陸方自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，深表遺憾，呼籲陸方解除對陸生來台就學之限制外，以持續推動兩岸正常有序的教育交流。

教育部提到，未來也將持續營造陸生友善學習環境，歡迎陸生來台就學、研修，並協同陸委會及海基會等相關機關與陸方溝通，以及請陸生聯招會持續與陸方招生服務中心保持聯繫，歡迎中國大陸青年學生來台與我們學生相互學習。