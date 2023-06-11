有些人不懂得儲蓄理財，花錢如流水，淪為月光族，這時得靠別人的約束，才能開源節流順利存錢，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、虎、兔、羊因為花錢慾望強過於存錢念頭，需要用極端的手段才得以存到錢財。

▍生肖豬

生肖豬容易對自己寬容，加上耳根子軟，看到身邊朋友吃喝玩樂，很難不動心參加。縱然內心有些罪惡感，但是很快就會說服自己去享受，等到回家看到錢包時，才想起要存人生第一桶金恐怕又要遙遙無期了。建議善用定期定額基金自動扣款，而且扣款日絕不超過發薪日隔天，必須嚴格執行，讓自己見不到能輕易動用的錢財。

▍生肖虎

生肖虎彷彿跟錢有仇，覺得把錢財留在身邊換不來快樂與滿足感，倒不如千金散去還復來，特別喜歡及時行樂的他們，覺得辛苦工作之餘，就是得好好慰勞自己一番。生肖虎若要存錢，需仰賴無情又嚴格的強制做法，因為好面子的他們很難說出自己沒錢；另一個方式就是由他們自己主動昭告天下要存錢，用外力來約束。

▍生肖兔

生肖兔追求品味與精緻生活，對於流行趨勢又格外敏感，因此花錢總是不手軟，導致每月的生活費多半得動用緊急預算，存錢的念頭雖然也會出現，但執行上十分敷衍，有時還會借錢來維持生活品質。建議準備一個有存錢孔的保險箱，平時有餘錢就隨手往裡頭丟，鑰匙跟密碼則請家人保管，存滿一年後，才能在家人陪同下打開，然後在家人監督下整筆轉做定存。

▍生肖羊

生肖羊喜歡交朋友，又無法忍受看著別人豪氣的掏錢買單，所以他們出門在外花錢總是特別快，也無時無刻享受著買單樂趣。就算在家也能透過線上購物來獲得滿足，不僅容易淪落到負債的邊緣，談存錢更是緣木求魚，奉勸剪掉信用卡，連提款卡都鎖上，領到薪水、扣除生活費後，就無卡可用，才能置之死地而後生。