5月初與母親搭乘小飛機不幸墜毀亞馬遜雨林的哥倫比亞原住民4姊弟，40天後找到了。

哥倫比亞4名原住民孩童5月初搭乘的小飛機墜毀亞馬遜雨林後，哥國救難人員上周找到4名孩童，孩童阿公表示，多虧13歲孫女熟悉雨林生存知識，靠著木薯粉及雨林中的水果，帶領另外3名年紀最小只有1歲的弟弟們撐過40天。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，5月1日13歲的哥倫比亞原住民維托托（Huitoto）族女孩萊絲莉（Lesly）與母親一同搭乘賽斯納206（Cessna 206）型單引擎小飛機，從哥國東南部阿拉拉誇拉（Araracuara）叢林地帶飛往北部瓜維亞雷河畔聖荷西鎮（San Jose del Guaviare），同行的還有分別為9歲、4歲、不到1歲的三名弟弟們，小飛機最終墜毀亞馬遜雨林，包括孩童母親及2名飛行員等3名大人全數罹難，不過救難人員並未在失事地點發現孩童們的蹤跡，自此展開搜索。

哥國一共出動150軍人、搜救犬，當地數十名原住民也自願加入救援，期間一度發現大小腳印、尿布、奶瓶、吃剩的水果，讓救難人員燃起希望，9日終於找到了4名孩童，此時距離飛機失事已40天，讓帶領搜救行動的哥國准將桑傑士（Pedro Sanchez）連聲讚嘆「奇蹟」。

孩童們的祖父瓦倫西亞（Fidencio Valencia）等家人說，孫子們能活下來要多虧13歲孫女萊絲莉的帶領、照顧以及對雨林的知識，他們在飛機殘骸中找到木薯粉及木薯粉製成的麵包，木薯粉吃完後就開始吃種子及雨林中的水果，祖母法蒂瑪（Fatima Valencia）說：「他們知道他們必須吃什麼。」

"The jungle saved them."



Four Indigenous children survived 40 days after a plane crash in the Amazon thanks to some cassava flour and their knowledge of rainforest fruits, officials and family said. https://t.co/aX44Pm40ND — The Associated Press (@AP) June 10, 2023

法蒂瑪說，萊絲莉在母親外出工作時負責照顧3名弟弟，這段經驗幫助他們在雨林中活了下來。最小的2個孩子也在雨林中度過5歲、1歲生日。

桑傑士說，在距離失事地點5公里外發現孩子們，他說搜救隊曾幾度與孩子們擦身而過，最近只距離20至50公尺。

與母親搭乘小飛機不幸墜機的哥倫比亞原住民4姊弟，靠著木薯粉、水果等在亞馬遜雨林中存活40天。圖為哥國總統裴卓（Gustavo Petro）10日到醫院慰問。（圖／美聯社）

他說發現時孩子們極度虛弱，只剩下呼吸、伸手摘小果實果腹、喝水滴止渴的力氣。

瓦倫西亞說，整體來看孫子們處於「可以接受」的狀態，負責治療的軍醫林貢（Carlos Rincon）說，孩子們有於「營養不良」情形，不過身上只有一些「軟組織受傷、叮咬及皮膚損傷」等外傷。

他說還在為孩子們補充水份及臨床檢查，還不能進食，完成檢查後會讓他們開始進食，順利的話，孩子們還需要住院2至3周，不過，哥倫比亞家庭福利研究所（Colombian Institute of Family Welfare）所長卡賽蕾斯（Astrid Caceres）說，其中2名孩童已經開始玩耍了。

報導指出，孩子們告訴救難人員，在雨林期間曾有一隻狗相伴，但那隻狗後來不見了，據信那隻狗是名為威爾森（Wilson）的搜救犬，是一頭比利時牧羊犬，目前哥國軍方仍在尋找威爾森的下落。