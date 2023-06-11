針對新北市幼兒園餵藥風暴，副總統賴清德日前批新北市政府動作慢，並建議組醫療小組。新北市長侯友宜今反嗆賴清德搞不清楚狀況，對此，民進黨表示，賴清德主要是以醫師專業和過去台南市長治理經驗善意提醒並提出建議，希望侯冷靜處理後續問題，不要泛政治操作。

國民黨總統參選人侯友宜今在雲林被問幼兒園餵藥風暴時反嗆賴清德表示，市府接獲家屬報案後，即報請檢察官偵辦，新北市政府從5月15日開始就配合調查，他也請賴清德交代檢方，趕快釐清藥物的來源。

對此，民進黨發言人林楚茵表示，賴清德昨天主要是以醫師專業和過去台南市長治理經驗，善意提醒並建議侯市長及新北市政府必須謹慎處理孩子後續的健康安全。希望侯冷靜處理後續問題，相信政府也會持續支援協助。

她說，賴認為，「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是一二天，也不是只有一個小孩子的事情。在這種狀況之下，他站在醫師的立場，非常希望新北市政府一定要慎重照顧這些孩子」。

林楚茵強調，賴清德也以過去擔任台南市長的經驗，建議侯友宜當前處置作為，應該要組一個專業人士醫療小組，跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。