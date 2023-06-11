近日幾波春雨為帶來豐沛的雨水量，截至11日上午9點，鯉魚潭水庫的有效蓄水量來到8143.36萬噸，蓄水率達70.4％。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

近日幾波春雨帶來豐沛雨水量，中部水情舒緩，供應台中地區用水的鯉魚潭和德基水庫水量持續上升，截至11日上午9點，鯉魚潭水庫的有效蓄水量達8143.36萬噸，而德基水庫有效蓄水量為1億3502萬噸，兩個水庫蓄水率皆突破70％，分別達到70.4％與71.62％，期盼後續降雨持續帶來進帳。

今年降雨量偏少，供應台中、苗栗地區的鯉魚潭水庫以及供應台中地區的德基水庫有效蓄水量從年初一路下降，水情一度吃緊。鯉魚潭水庫在4月20日來到最低水位，僅有270公尺，蓄水量剩3445萬噸，蓄水率為32.37％，德基水庫蓄水率也一度跌破50％。

幸好近日幾波春雨挹注，帶來豐沛雨水量，水情穩定回升，鯉魚潭水庫與德基水庫蓄水量皆回升突破70％。截至11日上午9點，鯉魚潭水庫有效蓄水量為8143.36萬噸、水位為291.12公尺，相較前一天上午9點增加75萬噸、水位上升至291.33公尺，距離滿水位不到10公尺的差距，蓄水率為70.4％；德基水庫有效蓄水量則為1億3502萬噸、水位達1393.75公尺，蓄水率也來到71.62％。

鱺魚潭管理中心指出，自年初到現在，鯉魚潭水庫水位在4月最低，日前瑪娃颱風靠近與後續幾波梅雨，降下約283毫米雨量，水量大約增加3560萬噸，加上上游大安溪士林攔河堰持續引水進來，水情持續增長中。

大甲溪發電廠則表示，今年1月至3月是枯水期，德基水庫水位自年初持續下降，蓄水率一度低於50％，日前瑪娃颱風加上近日山區持續豪大雨，持續為德基水庫帶來進帳，水位回升；目前台電配合經濟部全力蓄水，德基發電廠幾乎都不發電，除非下游民生用水不足才放流，水位持續上升中。