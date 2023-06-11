81歲男星田文仲在80年代主持紅遍大街小巷的交友節目《我愛紅娘》，促成無數對佳偶，創下超凡的收視率，讓他笑稱就連到美國，都還遇到當時嘉賓來「認媒人」，也被觀眾封為「超級月老」。久未出現在螢光幕前的他透露，前陣子罹患「聲門癌」而在家靜養，最近他被資深女星赫容曬出同框照，近況也隨之曝光。

田文仲近年來已經慢慢消失在螢光幕前，他於去年透露身體狀況，表示聲帶長繭發不出聲音而就醫，檢查竟發現罹患「聲門癌」，醫生告知可能是他過去用嗓過度導致聲帶退化，所幸聲門癌並不會危及生命，但孝順的女兒知道他病況，立刻放下美國工作急忙返台，每天開車逼著他到醫院電療，現在才逐漸恢復聲音。

田文仲(左)、沈春華是《我愛紅娘》首代主持人。（圖／中時資料照）

田文仲(左)曾和王志翔共同主持《我愛紅娘》。（圖／中時資料照）

近年來落腳高雄的他，即使年過80歲，仍熱心公益，因年少輕狂住過少年輔育院的往事，讓他在去年母親節前夕，特與好友吳文欽等人一起發起「慈母宴」活動，當天不僅邀請育幼院童遊港、吃大餐，每人還可獲贈背包、直笛以及助學金等，讓他們也能感受社會溫情。

近日，資深女星赫容無預警曬出田文仲巧遇合照，只見他看起來身體硬朗，不見病魔摧殘的痕跡，戴著墨鏡相當開心露出微笑，照片曝光後，許多網友驚呼好久不見大明星，簡直是回憶殺，希望他能繼續保重身體。