愛牠就不要抓！彰化縣花壇鄉大嶺巷登山步道旁光蠟樹近來湧現獨角仙，讓許多登山客今天上山時驚喜不已，雖多數人都只用看的，但仍有1名男子將獨角仙抓走，被其他人當場制止時，還淡定表示抓獨角仙不是為了自己，是要帶回去給孫子看，讓人聽了直搖頭。

花壇鄉大嶺巷步道位於參山國家風景區八卦山西北側山腰十二分埔山，共有3條步道，由枕木、木棧道、土石路徑、產業道路所組成，沿途可欣賞優美景色，並有設置休憩涼亭，可供登山客短暫休息及遠眺八卦山脈周邊景色。

大嶺巷3條步道都規畫種植不同花種，各具特色，其中1號步道為桂花步道，2號步道為茶花步道，3號步道則為杜鵑花步道。

大嶺巷2號及3號步道旁均有種植光蠟樹，近日該地獨角仙大量出現，今天上午登山客發現該地有的光蠟樹就有50幾隻獨角仙。

彰化縣花壇鄉大嶺巷步道出現獨角仙，有不少獨角仙爬到柏油路面。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

該地非人為復育區，出現的獨角仙都是自然繁殖，顯示該地人為干擾較少，讓獨角仙可以棲息繁殖，而登山客還發現該地不少獨角仙都爬到柏油路上，因擔心牠們遭人車誤踩，幾名熱心的登山客將誤闖柏油路禁區的獨角仙一一抓回樹上或路旁，並在看到有人捕捉獨角仙時，當場予以規勸。