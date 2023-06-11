「台南好久沒下這麼大的雨了！」台南今天上午一陣短時強降雨，雨勢來得又快又急，市長黃偉哲突襲視察喜樹抽水站，了解水利局防汛整備情形，他強調，台南好不容易盼到充沛降雨的機會，但一方面要抗旱、一方面也要防汛，短時強降雨是對防汛系統的嚴峻挑戰，盼平時防汛準備能順利通過考驗。

水利局指出，依照目前監測機組顯示，內水位上漲速度快速，當水位到達設定高度之後，抽水機組就會立即啟動抽水，確保內水及時排出。

黃偉哲指出，過去他常說，「大旱之後易有大澇」，天降甘霖有助解除旱象，但也要避免暴雨致災。尤其，台南潛勢易淹水區域占全國1／3，因此，南市府團隊一直以來就積極整備防汛治水，包括新建抽水站、汰換抽水機組等。

水利局表示，今年新購置移動式抽水機12台，加上原有487台，全市移動式抽水機數量達到499台。除了各區防汛器材儲存備料補充已完成，也將約3700片防水擋板分配到31個區公所、15處提需求的防災社區及小東地下道等地點運用，各區公所也備妥約24萬包砂包供緊急調配使用。

截至今日為止，水利局統計排水清淤近300公里、雨水下水道清淤近59公里，水利局也說明，為確切掌握水情及時應變，水情中心持續守視水情資訊並機動待命應付突發狀況，另為因應下週西南風及鋒面影響，水利局也會適時啟動防汛巡查，確保水利設施運作無虞。