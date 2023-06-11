台北市立大學曾培育出許多優秀運動選手，國手李洋、王齊麟、謝淑薇等人都曾讀過該校，然市議員吳世正指出，該校選手逾1000名，專任教練卻僅2位，使不少擔任教職的教授必須兼任教練，要求市府增加人力。教育局表示，大學目前有2名專任教練、3名專任教練來自體育署補助，會先與校方盤點需求，再透過市府及體育署爭取增聘。

吳世正表示，台北市立大學可說是「國手培育搖籃」，國手級運動員如林義傑、陳詩欣、王建民、謝淑薇、李洋、王齊麟等人都曾就讀過，然校內專任教練只有2位，讓教授們必須兼任教練，甚至要自掏腰包培育選手。

他估算，台北市立大學約30至40個競技隊伍，理想狀況下，每隊配2至3名專任教練，校方需要80至120名專任教練；以最低標準每隊1名專任教練計算，也需30至40名專任教練，顯見該校專任教練相當不足。

吳世正指出，台北市立大學是競技分齡系統的重要銜接角色，卻由於專任教練不足，無法爭取優秀選手就讀。舉例而言，台北市高中男子手球隊多次獲得全國冠軍，選手卻前往外縣市大專院校就讀；也有選手家長反映，希望孩子能留在台北市讀，無奈學校無法提供更專精訓練。

他強調，改善台北市立大學專任運動教練不足問題，才能留住台北市優秀高中畢業運動員。台北市立大學運動代表隊共34隊，尚有32隊未編配專任運動教練，希望教育局盡力協助校方增設每隊至少1名教練。

台北市長蔣萬安表示，台北市立大學是台北市重要資產，更曾培養出許多優秀選手，若大學要留住運動人才，師資相當重要，將請教育局研議為32運動代表隊聘用專任教練。

教育局長湯志民表示，台北市立大學總共5名專任運動教練，其中3名來自體育署補助。增聘專任教練涉及員額與經費問題，會先與大學盤點教練需求人數，再分別向市府及體育署爭取增加人力。

至於有無具體期程？湯志民回應，單位員額跟編制固定，加上人事費用占很大支出，無法立即增聘專任人力，但台北市立大學確實培養出許多表現優秀體育選手，也有教授在協助培育，教育局會盡所能協助大學增聘教練，讓選手擁有更好教學環境。