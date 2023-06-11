B.T.O.D子賢（右）、梁舒涵擔任高雄下酒菜料理競賽主持人。（寬寬整合行銷提供）

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」在停辦三年後強勢回歸，將於今年7月7日～7月9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，而另一高雄盛事「高雄下酒菜料理競賽」也如火如荼進行中，並邀請到B.T.O.D子賢與梁舒涵擔任主持人，日前兩人與評審團已完成複賽試吃，選出16家優選店家進入決賽，最終優勝店家將進駐「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」大會食堂。

子賢、梁舒涵在2日內完成20家店家的試吃，梁舒涵表示，因為事先就知道要吃很多家，所以每家都只先吃一口嚐味道，笑說：「我應該是還滿有自信，經過這次下酒菜料理競賽，身材也不會走鐘。」子賢則是每家都十分認真地吃：「我每一道都有吃完，而且我還會再增加一些不在試吃品項裡的食物，像什麼意麵、綠茶、冰之類的，所以我是覺得這趟滿ㄍㄧㄥ的。」苦惱表示每一道料理的真的都很好吃，所以都忍不住吃完，導致最後有點太飽：「像飲酒要適量，大家吃東西也要適量！」

這次複賽試吃的過程，將會剪成影片在網路上播出，作為主持人的兩人不好意思的說：「一開始拍攝的時候，每一家都很認真的在set梗、演戲，導致行程大delay。」梁舒涵也分享到在這趟行程中發現自己「人不如狗」：「評審長奇霖哥有養一隻狗叫哈魯，這兩天只有一兩組人認出我們跟我們拍照，但是哈魯是走到哪都有人要跟他拍照。」笑說她和子賢就在旁邊看著哈魯收服眾人的心，真的是大明星。

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