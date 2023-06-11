從政壇掀起的台版「＃MeToo」風潮持續兩周，行政院主張修正性平三法，並列下會期優先法案，國民黨立法院黨團出招，將於明天黨團協商提議，先於下周臨時會處理修法。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬強調，行政院修法內容提出之後，黨團會以「特急件」辦理審查和修法，但明日仍可討論如何將委員、黨團版本併案修法。

性平三法為勞動部主管的性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法，行政院長陳建仁日前為加強性平做出三大指示，其一就是跨部會檢討性平相關法規，要求強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行且有效的修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度的不足。

但國民黨團認為，性騷爭議引起關注，立法院應回應人民期待，黨團明日會提議將性平三法的討論，列為臨時會優先討論的議程，盼民進黨支持，別延宕修法。

鄭運鵬表示，民進黨團上周已說明，從可以讓受害者願意出面接受保護的實務運作上來看，黨團支持總統所提的「性平三支傘」，從整理並教育各種騷擾樣態，建立第三方申訴機制讓被害人願意站出來，從這樣的機制內去處理修法；而行政院修法內容提出之後，黨團會以「特急件、最速件」辦理審查和修法。

鄭運鵬說，本來黨團就已經有預期會很多委員、黨團版本會在臨時會提出，這可以在明天朝野協商的時候討論如何併案來進行修法工作。

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