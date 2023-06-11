屏東縣政府在10、11日舉辦中小學暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，其中一位年近80歲的阿嬤，儘管國小畢業沒有進一步升學，但在60多歲時重新拿起課本，終於成功圓夢。屏東縣長周春米道賀，恭喜畢業生們，大家都是最棒的屏東囝仔。

周春米今（11）日在臉書撰文表示，屏東縣近日頒發了縣長獎給592名畢業生，自己也送上最誠摯的祝福。周指出，頒獎典禮中和平國小屏北場有275位，潮州高中屏南場有317位，且裡面不只有高國中小的孩子們，更有高齡長輩、新住民以及特教學生。

對於成年人也孜孜不倦求學，周春米強調，這足以鼓勵大家學海無涯、終身學習，不要被年齡、語言與身心受限。周還提到，縣內年近80歲的楊蔡秀鳳阿嬤，國小畢業後未升學，心中一直有讀書夢，六十多歲就想重拾書本，現在終於圓夢；另外有4個孩子的新住民媽媽石氏香，來台超過20年，三年前到國小補校學認字，白天在工廠工作，下班後先回家煮飯，晚上再到學校上課，和孩子們一同見證了勤學不倦；而佳冬國中的阮鈺晨和就讀補校的劉莉楹阿嬤也是一段佳話，「祖孫一起畢業、一起獲獎，從家庭到學校相輔相成，青銀共學真的好感動。」

周春米也說到，這屆屏東縣長獎設計是以當地聖山大武山和農田為主題，象徵屏東就是一本大書，人生更是一段奇幻的學習旅程。她也勉勵畢業生們，不論未來到哪裡，一定要心懷大武山的精神，屹立不搖、勤奮學習，更懂得感恩、同理、尊重以及面對挫折的勇氣！「恭喜所有畢業生，你們都是最棒的屏東囝仔」。