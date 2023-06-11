馬祖信賴台灣之友會成立， 賴清德：延續目前政府推動的政策。（賴清德競選團隊提供）

馬祖信賴台灣之友會成立， 賴清德：延續目前政府推動的政策。（賴清德競選團隊提供）

「馬祖信賴台灣之友會」今天舉行成立大會，民進黨主席暨總統參選人賴清德透過視訊與現場支持者高喊凍蒜，並表示，一定會穩定台海和平現狀，建立安定和諧的公義社會，讓人民可以安居樂業。包括氣候變遷、數位轉型或是台灣國內種種的社會問題，他也會以過去的經驗將目前政府所推動的政策延續。

今天在馬祖成立大會的現場除了有立法委員洪申翰、民進黨連江縣黨部主委李問，榮譽理事長曾鎮豪、理事長詹庭語到場力挺，還有各行各業傑出的馬祖鄉親擔任協會顧問共同參與表達支持。

原訂今天一早搭機前往的賴清德，因氣候因素影響，臨時取消，改以視訊連線方式與在馬祖的支持者互動，並透過視訊高喊凍蒜。

賴清德表示，非常感謝李問在馬祖長期的耕耘努力，讓民進黨可以在馬祖扎根並漸漸贏得地方民眾的支持。馬祖信賴台灣之友會理事長詹庭語更是當選北竿的鄉民代表，是首位民進黨籍在馬祖當選的公職，「有這樣的成績相當不容易，未來也會繼續與大家團結合作」。

他強調，如果可以得到大家的支持，領導國家，首先一定會竭盡所能穩定台海和平現狀。現行台灣所面臨的威脅非常多，除了中國大陸的文攻武嚇外，包括氣候變遷、數位轉型或是台灣國內種種的社會問題，他都會以過去的經驗將目前政府所推動的政策延續。

賴清德也表示，除了要解決國內外各種嚴峻的挑戰外，更要建立一個安定和諧的公義社會，讓國家的主人可以安居樂業，並好好發展經濟、照顧弱勢。最後，他再次感謝今日所有出席的鄉親朋友，全場更一起高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan 挺台灣」，展現民進黨在馬祖團結勝選的決心。