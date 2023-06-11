新北市府公布8學童驗出值。（新北市衛生局提供）

新北市板橋幼兒園餵藥事件延燒，新北市府今公布8位微量反應濃度，有75％（6人）幼童檢驗數值是落在1.0-1.5毫升微克，12.5％（1人）幼童在1.5-2.0毫升微克，還有12.5％（1人）是3.0-3.5毫升微克。對此，台北榮民總醫院醫師、毒物專家楊振昌表示，這些濃度確實屬微量，可能有「沒吃到藥」、「吃到藥的時間太久」、「偽陽性」等眾多因素，最後仍須靠檢警證據或毛髮檢驗等輔助，才能判定。

楊振昌說，市府是採血液檢測，主要是針對幼童是否有用藥採檢，檢測是否有達到治療濃度，一般而言，有用藥通常檢驗數值會落在10至30毫升微克或10至40毫升微克，醫師通常會根據數據，判斷病患用藥量夠不夠，若是數值達到100毫升微克以上，將出現中毒症狀，可能出現呼吸衰竭等症狀，甚至需要洗腎。

楊振昌表示，市府公布的數值很低，一般而言會有沒吃到藥、偽陽性、吃到藥較久等問題，對於是否有用到藥，還需要看檢警有無查獲「用藥證據」或採用檢驗時間可達3至6個月的毛髮檢測去輔助，若沒有證據須考慮偽陽性問題。

至於血液檢測數值低於多少會有偽陽性問題，楊振昌說，通常血液檢驗是針對確定用藥的人去做，他檢視相關報告後，未看到有人特別去探討偽陽性問題，是否存在偽陽性，最終仍要以證據證明是否有餵藥，數據都需要小心解讀。