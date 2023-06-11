高雄市長陳其邁10日到愛河音樂館前參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲，「邀請全台要看議會隊輸給市府隊的民眾一定要來高雄」，對此，出訪美國波特蘭的高市議長康裕成不甘示弱回擊，在臉書發出拿著波特蘭龍舟槳的照片，稱她們是在美國移地訓練。

龍舟賽事是每年端午節重頭戲，高市府運發局舉辦的「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日在愛河水域熱鬧登場，高雄市長陳其邁特別於10日上午到愛河音樂館前遵循古禮參加龍舟點睛祈福儀式，並在賽前向議會隊嗆聲，稱市府隊有「祕密武器」，屆時比賽要給議會隊好看，讓現場笑聲不斷。

陳其邁向議會隊下戰帖，他表示，最近市府隊已持續展開祕密集訓，議會隊看起來只是志在參加，真的要加油，不要放棄，議會隊加油的話還有一點點機會，因為市府隊有祕密武器，端午節見真章，邀請全台要看議會隊輸給市府隊的民眾一定要來高雄。

高市議長康裕成目前正出訪美國波特蘭，她得知陳其邁向議會隊嗆聲後，跨海在臉書發出她與高市議員黃捷、湯詠瑜拿著波特蘭龍舟槳的照片，並透露市議會趁著出訪也在「移地訓練」，不甘示弱替議會隊回擊。