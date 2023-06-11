據中國大陸外交部官網消息，6月10日，外交部部長助理農融約見韓國駐華大使鄭在浩，就日前韓方針對中國大陸駐韓國大使同韓在野黨黨首李在明會見交流所作不當反應提出交涉，表明嚴重關切和不滿。

消息稱，農融闡述了中方對當前中韓關係的看法和立場，指出邢海明大使同韓國各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。

消息稱，希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待，切實遵守中韓建交聯合公報精神，同中方相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

據韓聯社報導，韓國執政黨國民力量黨主席金起炫9日決定，拒絕中國大陸駐韓國大使邢海明共進晚餐的邀約。報導稱，金起炫接到前一天通過直播的最大在野黨共同民主黨黨主席李在明與邢海明晚餐會相關報告後，下達謝絕邀請的指示。

報導稱，金起炫方面曾向媒體披露，7日接到中國大陸大使館的邀請，可以商量將晚餐日期定於7到8月左右。然而，邢海明會見李在明時表露對韓政府外交政策的不滿之意，或成為金起炫謝絕邀請的決定性因素。

報導稱，邢海明8日與李在明會面時表示，當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨著外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國大陸，有的人賭美國贏、中國大陸輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。

韓國外交部6月9日召見中國大陸駐韓國大使邢海明，就中國大陸對韓美關係的評論提出抗議，「邢海明的言論可能被視為對韓國國內政治的干涉，違反《維也納公約》。」