性平三法包含性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法，行政院長陳建仁先前表示，要在下個會期一開議將修法草案優先送進立法院處理。不過若如此，草案最快8月底才會送進立院。國民黨立院黨團書記長謝衣鳯表示，明天臨時會國民黨團就會將修法列入優先議程，立法院應快速回應社會期待，不需要等待8月份的行政院版本，「難道民進黨團是行政院的立法局？」

謝衣鳯說，最近性騷擾事件引發的Me too運動已經引起全台民眾關注，國民黨團認為立法院應快速回應民眾需求，所以在明天臨時會的黨團協商上，國民黨團就會將性平三法的修法列入優先討論的議程，而民進黨團主張等8月以後的行政院版本才要共同修法，但立法院不是行政院的立法局，應快速回應社會期待，不需等待8月份的行政院版本。

謝衣鳯強調，面對民眾的需求，立院本來就應該優先處理，現在就可以就各委員提案的版進行性平三法的討論，各黨團再以修正動議的方式提出各黨團版本。她直言，立院應該優先處理民眾關心的事情，難道民進黨團是行政院的立法局嗎？